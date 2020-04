Na crise do coronavírus, brasileiro recebe prêmio via drone na Rússia

Saiba porque o Amazonas está perdendo a guerra para o coronavírus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Revelação do Corinthians cinco anos atrás, o atacante Malcom, hoje com 23 anos, chegou ao Barcelona no meio de 2018, depois de uma passagem destacada pelo francês Bordeaux, com a esperança de se firmar no time de Messi e companhia e brilhar em um dos maiores clubes do mundo.

Não deu certo. Pouco prestigiado pelo treinador Ernesto Valverde, atuou em 24 partidas (15 pelo Campeonato Espanhol, 6 pela Copa do Rei e 3 pela Champions League), tendo começado apenas 11 como titular.

Com tempo reduzido em campo (um total de 1.068 minutos, o que dá pouco mais de 12 partidas completas), só conseguiu anotar quatro gols em um ano na equipe catalã.

Negociado com o Zenit em agosto do ano passado por € 40 milhões (R$ 223 milhões pelo câmbio atual), tinha a expectativa de ter mais minutos em campo no clube russo, a fim de poder exibir seu futebol de velocidade e habilidade, especialmente pelos flancos do ataque.

Malcom, entretanto, não teve chance de engrenar. Atuou em duas partidas e passou a ter dores musculares frequentes na coxa. O tratamento convencional não surtiu efeito, e em outubro ele passou por uma cirurgia, na Finlândia.

A recuperação foi lenta e feita parte no Brasil, parte nos Emirados Árabes, e só neste ano ele pôde retomar os treinos e reestrear, no fim de fevereiro, pelo time de São Petersburgo.

Tornou-se rapidamente um dos destaques do líder do Campeonato Russo, antes da parada da competição, há quase um mês, por causa da pandemia de coronavírus.

O camisa 8 teve seu melhor desempenho justamente no último jogo antes da interrupção, no dia 14 de março, quando, na goleada por 7 a 1 sobre o Ural, fez um gol e deu uma assistência.

Essa atuação, aliada à que teve em um 0 a 0 com o Ufa cinco dias antes, serviu para que ele fosse eleito o jogador do mês.

Sendo assim, como entregar o prêmio ao brasileiro, que, depois da instauração da quarentena, passou a viver isolado em um apartamento na cidade?

O Zenit deu um jeito criativo, e Malcom registrou em rede social o troféu chegando até ele. Diz ele no começo do vídeo: “Recebi uma mensagem que [diz que] eu tenho que abrir a janela”.

Ao se aproximar dela, o jogador se impressiona (exclama um “ooohhh!”) com a aproximação de um drone. O aparato voador entra pela janela, assustando o gato de Malcom, pousa e faz a entrega de uma chuteira (aparentemente de porcelana) que tem no suporte, em cirílico, o nome do contemplado.

Malcom agradece, em português, “a todos os fãs do Zenit que votaram em mim” e dá o recado, também em português: “fiquem em casa”.

Na Rússia, o futebol está suspenso pelo menos até o dia 31 de maio. O país registrou até agora mais de 15.500 casos de infecção, com 130 mortes, pelo coronavírus.