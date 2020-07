Morte de Rodrigo Rodrigues emociona jornalistas no SporTV

Gastos da Seduc com merenda escolar na mira dos órgãos de controle

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O mundo do esporte e do jornalismo repercute com tristeza a notícia da morte do apresentador Rodrigo Rodrigues, 45, nesta terça-feira (28).

A informação foi dada ao vivo no programa SporTV News no início da tarde. Emocionada, a apresentadora Janaína Xavier fez a transição entre o seu programa e a atração seguinte da emissora, o Seleção SporTV. Apresentador deste, o jornalista André Rizek também recebeu a notícia bastante comovido.

Júnior, ex-jogador do Flamengo e comentarista do Grupo Globo, ídolo de Rodrigo Rodrigues, destacou a facilidade que o apresentador tinha de lidar com jogadores e outras personalidades do futebol.

O jornalista Paulo Vinícius Coelho, colunista da Folha de S.Paulo, foi colega de Rodrigues na ESPN Brasil e, mais recentemente, no SporTV. Em sua participação ao vivo no Seleção, PVC, que escreveu sobre a amizade com o apresentador em seu blog no GloboEsporte.com, lamentou a perda do amigo. "É desleal que o vírus tenha atacado justamente seu cérebro brilhante", disse.

Juca Kfouri foi convidado pelo Redação SporTV para falar sobre o apresentador e, assim como PVC, trabalhou com Rodrigues na ESPN Brasil. "Não está certo, 45 anos [de idade], não está certo", disse Juca, emocionado.

Logo após o anúncio da morte feito pelo Grupo Globo no início da tarde desta terça-feira, clubes importantes do futebol brasileiro prestaram suas homenagens nas redes sociais. Entre eles, o Flamengo, time do coração do apresentador e que ele nunca fez questão de esconder.

"O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento do jornalista Rodrigo Rodrigues, nesta terça-feira (28), e se solidariza com os familiares, amigos e fãs. Apaixonado por esporte e pela música, o profissional conquistou uma legião de admiradores com seu trabalho e bom humor. Rubro-negro e fã de Zico, RR sem sombra de dúvidas foi um dos camisas 10 do jornalismo esportivo. Descanse em paz", publicou o clube rubro-negro.