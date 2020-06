Morre Ronaldo, autor de gol de título do Palmeiras sobre o Corinthians

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu na madrugada desta terça-feira (9), aos 73 anos, o ex-jogador de futebol Ronaldo Drummond. Ele estava internado no hospital Vera Cruz, de Belo Horizonte, com hemorragia gástrica, e não resistiu a uma piora no seu quadro de saúde.

Ronaldo conquistou o Campeonato Brasileiro de 1971 pelo Atlético-MG, foi bicampeão brasileiro pelo Palmeiras, em 1972 e 1973, e ainda venceu a Libertadores de 1976 pelo Cruzeiro. Aposentado do futebol, chegou a trabalhar na televisão e também como diretor de futebol do Atlético-MG.

Pelo Palmeiras ele também marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na conquista do Campeonato Paulista de 1974, um título considerado histórico por ter deixado o rival completar time 21 anos sem ser campeão. A fila do alvinegro só seria encerrada em 1977.

Ronaldo fez 184 jogos pelo clube alviverde (104 vitórias, 56 empates e 24 derrotas) e marcou 31 gols.

"O Palmeiras foi minha afirmação total no futebol. Conquistei meu espaço aos poucos e participei de todas as conquistas. Quis o destino que o maior feito da minha carreira fosse o gol de 1974, pois me machuquei na primeira partida da final daquele ano e consegui me recuperar a tempo suficiente de disputar o segundo jogo. A vontade de jogar falou mais alto, e, graças a ela, superei todas as dores para atuar e marcar o gol do título", ele afirmou em entrevista concedida ao site do Palmeiras em 2016.