Morre Michael Robinson, ex-jogador de Liverpool e Manchester City

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - O ex-jogador de futebol Michael Robinson, de 61 anos, morreu na manhã desta terça-feira (28) vítima de um câncer contra o qual lutava desde o final de 2018. A conta oficial do ex-atleta, que atualmente trabalhava como comentarista esportivo, confirmou a morte.

"Com tremenda tristeza comunicamos o falecimento de Michael. Nos deixa um grande vazio, mas também inúmeras recordações, cheias do mesmo amor que ele demonstrava. Estejam eternamente agradecidos por terem feito este homem tão feliz. Ele nunca caminhou sozinho. Obrigado", postou o perfil no Twitter.

A alusão a 'nunca caminhou sozinho' remete a 'You'll Never Walk Alone', música cantada pela torcida do Liverpool, clube que defendeu entre 1983 e 1984.

Além da equipe, Robinson ainda passou por Preston North End, Manchester City, Brighton and Hove Albion, Queens Park Rangers, todos da Inglaterra, e Osasuna, da Espanha.

Depois de aposentado, Robinson trabalhou como comentarista de televisão e ganhou prestígio na Espanha. O Barcelona foi um dos clubes que se manifestou após a morte do ex-jogador.