Morre Leco, ex-jogador de futsal que jogou no Flamengo, Botafogo e Vasco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Federação de Futebol de Salão do Rio de Janeiro confirmou no sábado (2) a morte do ex-jogador de futsal Leco, de 44 anos. A causa não foi informada.

Apelidado de Leco, Alex Barbosa Pereira jogou, entre outros, no Flamengo, Vasco e Botafogo durante a carreira. Em mensagem no Twitter, o time rubro-negro lamentou a morte.

"É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso ex-jogador de futsal Alex Barbosa Pereira, o Leco, campeão carioca adulto com o Manto Sagrado (1998 e 2008). Muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Obrigado por tudo, Leco!", diz a nota.

Confira o comunicado da federação da estadual:

Com grande tristeza comunicamos o falecimento do salonista, Leco. Atleta da década de 90, se destacou atuando por equipes como Flamengo, Botafogo, Vasco e Macaé Futsal, onde atuou por vários anos no futebol carioca e com grandes atuações pela Liga Nacional. Leco estava internado e neste sábado (02/05), aos 44 anos, infelizmente nos deixou. Descanse em paz, que DEUS o receba de braços abertos. A Federação e toda diretoria e corpo de funcionários expressa seus mais profundos sentimentos a família e amigos, neste momento de dor.