Morre Bob Watson, jogador e treinador campeão de beisebol, aos 74

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Bob Watson, jogador de beisebol que atuou por times como Houston Astros, Boston Red Sox, New York Yankees e Atlanta Braves, morreu aos 74 anos por complicações de um câncer nos rins. A informação foi confirmada pela assessoria dos Astros à CNN.

"Este é um dia triste para os Astros e para todo o beisebol. Bob Watson teve uma carreira única e notável na Major Leage Baseball [MLB, a principal liga de beisebol dos EUA], que se estendeu por seis décadas, e conseguiu alcançar o sucesso em muitos níveis", declarou o time.

Watson deixa a sua mulher, Carol; e os dois filhos do casal, Kelley e Keith.

TÉCNICO CAMPEÃO

Além de sua carreira como jogador, em que foi selecionado duas vezes para o time de All Stars do beisebol americano, Watson também brilhou como técnico, conquistando um título da World Series para o New York Yankees, em 1996.

Na ocasião, Watson se tornou o primeiro treinador negro a vencer a World Series. Em 1993, quando começou sua carreira de técnico pelos Astros, ele foi o segundo homem negro a ser contratado para esta posição em toda a história do beisebol profissional norte-americano.

Em 1997, quando decidiu deixar o cargo de técnico dos Yankees para se tornar executivo da diretoria da MLB, Watson foi instrumental na contratação do seu substituto, Joe Torre, que venceria outras quatro World Series para o time de Nova York.