Monitorado pelo Real Madrid, Igor Gomes, meia do São Paulo, vira alvo do Ajax

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Valorizado no São Paulo, o meia Igor Gomes recebeu sondagem do Ajax (HOL). Coincidência ou não, o clube holandês mantém boa relação com o time tricolor e já contratou recentemente David Neres e Antony, outras revelações de Cotia.

Confirmada pela reportagem, a informação sobre a sondagem foi revelada pelo Yahoo.

O jogador já tinha a sua carreira monitorada pelo Real Madrid e teve bom rendimento nos últimos meses. Agora, ele trabalha para obter o passaporte português, o que facilitaria uma eventual ida para a Europa e o deixaria ainda mais valorizado no mercado.

Com o documento, ele não teria de utilizar uma vaga de jogador estrangeiro em equipes europeias. O pai de Igor Gomes já deu entrada no processo.

No entanto, por causa da pandemia do novo coronavírus, talvez a liberação demore um pouco mais do que o esperado —em geral, o tempo de espera em situações como a do são-paulino gira entre seis meses e um ano.

Em ocasião anterior, a imprensa europeia publicou que o Real estaria disposto a desembolsar 45 milhões de libras (cerca de R$ 295 mi) pelo meia. Por isso, a expectativa é que Igor Gomes seja negociado nesta próxima janela. O vínculo dele com o São Paulo é válido até o dia 31 de março de 2023.