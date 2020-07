Mirassol e Ponte fazem duelo por vaga no mata-mata do Paulista

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mirassol e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (26), às 16h, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), em duelo que vale vaga nas quartas de final do Campeonato Paulista. O time de Campinas, que até a rodada passada era o lanterna da competição, precisa ganhar nesta última rodada da fase de classificação e torcer por tropeço do Água Santa diante do Palmeiras. Com 10 pontos, a Ponte é a terceira colocada do Grupo A, um ponto atrás do Água Santa, e vem de triunfo sobre o Novorizontino -quarta-feira passada (22). Já o Mirassol, que ficou só no 0 a 0 com o Água Santa na retomada do Estadual, tem uma situação mais cômoda. Em segundo lugar no Grupo C, com 17 pontos, depende apenas de um empate para avançar. Seu concorrente é a Inter de Limeira, que tem três pontos a menos e duela com a Ferroviária.

Por melhor campanha, Bragantino pega o ameaçado Botafogo-SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A retomada do Campeonato Paulista colocou o RB Bragantino na liderança geral do Campeonato Paulista. E a equipe dirigida por Felipe Conceição só depende de si para ir às quartas de final com vantagem em relação aos concorrentes. Para isso, precisa de uma vitória sobre o Botafogo-SP, neste domingo (26), às 16h, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela última rodada da fase de classificação. O time de Bragança Paulista, que derrotou o São Paulo por 3 a 2 no Morumbi na quinta-feira passada (23), ocupa a liderança do Grupo D, com 20 pontos. Seus maiores adversários na disputa pela melhor campanha são Santo André, também com 20, e Palmeiras, com 19. Do outro lado, o Botafogo-SP está na luta contra o rebaixamento. A equipe de Ribeirão Preto vem de triunfo sobre o Guarani e pode se livrar da degola até mesmo com um empate. Ponte Preta, Oeste, Ituano e Ferroviária são seus concorrentes.

Inter de Limeira busca vaga diante da Ferroviária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Inter de Limeira enfrenta a Ferroviária neste domingo (26), às 16h, no Morumbi, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A equipe dirigida por Elano, que venceu o Oeste na quinta-feira passada (23), tem chance de classificação, mas não depende apenas de seus resultados. Precisa ganhar e torcer para o Mirassol perder para a Ponte Preta. Nesta combinação de resultados, iria para as quartas de final diante do São Paulo como segunda melhor do Grupo C. A Ferroviária, lanterna do Grupo D com 12 pontos, ainda corre risco de rebaixamento. Também precisa ganhar para evitar a degola.

Desesperado, Ituano encara o Santo André

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano encara o Santo André neste domingo (26), às 16h, no Canindé, pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. A equipe do interior tem uma das piores campanhas do torneio e corre risco de rebaixamento. Na retomada do torneio, na quarta-feira passada (22), empatou com a Ferroviária. Do outro lado, o já classificado Santo André, que vem de um empate por 1 a 1 com o Santos na Vila Belmiro, está na liderança do Grupo B. O time do ABC luta para se manter à frente do Palmeiras e ainda terminar com a melhor campanha da primeira fase. Para isso, precisa ganhar e torcer por tropeço do Bragantino diante do Botafogo-SP.