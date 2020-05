Ministro diz que data para volta do Italiano será anunciada em 28 de maio

A carta, cheia de enigmas, do vice-governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro dos Esportes na Itália, Vincenzo Spadafora, afirmou nesta terça-feira (19) que no próximo dia 28 será anunciada a data para o retorno do Campeonato Italiano.

"Convoquei uma reunião para 28 de maio. Nesta data, teremos os dados à disposição para poder decidir, junto com o governo, uma data para o reinício", declarou o ministro, sem citar se o formato continuará com pontos corridos ou se o campeão será definido em mata-mata.

"Quem decide o formato são as federações. O importante é começar o campeonato para terminá-lo, então todas as soluções são importantes. A escolha da França de encerrar o campeonato é a mais fácil de fazer. O futebol é uma grande indústria, é justo que possa reabrir agora que todo o resto do país está retomando."

Spadafora também declarou que as equipes do Italiano estão liberadas para treinar em grupos. Até então, apenas treinamentos individuais eram permitidos para diminuir a chance de contágio pelo novo coronavírus.

"É uma ótima notícia. Os treinos coletivos podem voltar. Também foram feitos esclarecimentos sobre o tempo de quarentena quando um jogador testa positivo (para o novo coronavírus). O positivo vai para quarentena e os demais podem continuar trabalhando, mas controlados. É justo que o futebol tenha a possibilidade de voltar com segurança", disse.

Com o novo protocolo, os treinos passarão a contar com mais jogadores, e os atletas não serão mais obrigados a dormirem nos centros de treinamento. Eles só terão que permanecer nas instalações do clube caso um companheiro de time teste positivo para a Covid-19.