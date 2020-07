Michel Araújo 'desencanta', e Fluminense vence o Botafogo em amistoso

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Botafogo se enfrentaram na tarde deste sábado (25), no Nilton Santos, em amistoso pela Taça Gerson Didi, e o time tricolor levou a melhor neste primeiro encontro. Com um gol do uruguaio Michel Araújo, a equipe comandada por Odair Hellmann garantiu o triunfo por 1 a 0.

Os dois times voltam a se encontrar em novo amistoso no próximo sábado, também no Nilton Santos.

A Taça Gerson Didi será entregue ao time que somar mais pontos nas quatro partidas entre Botafogo e Fluminense - os dois amistosos e os dois encontros pelo Campeonato Brasileiro. Após o jogo deste sábado, o Tricolor levou o troféu para Laranjeiras em celebração aos 118 anos, que foram completados nesta semana. Depois do segundo amistoso, o Alvinegro vai levar para General Severiano, também em comemoração ao aniversário, 12 de agosto.

Sem o atacante Luis Henrique, que testou positivo para Covid-19, o técnico Paulo Autuori colocou em campo um time diferente. Com o 4-4-2, Guilherme foi titular na lateral esquerda, enquanto Danilo Barcelos atuou no meio de campo, ao lado de Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário. No ataque, Luiz Fernando e Pedro Raúl fizeram a parceria.

O Fluminense começou o jogo com maior presença no campo de ataque e pressionando o Botafogo. A superioridade do time tricolor durou até os 16 minutos, quando a equipe alvinegra passou a equilibrar as ações.

A mudança no rumo do jogo começou em um lance em que Bruno Nazário quase marcou um gol de placa. Após cruzamento da esquerda, ele deu um chapéu em Egídio e bateu de voleio, carimbando o travessão.

As equipes conseguiam trocar passes, mas foram poucas oportunidades claras de gol no primeiro tempo. Por outro lado, muitas faltas, o que fez o duelo ficar "picado". Nos minutos finais, Pedro Raúl, de cabeça, e Evanilson, após infiltração, foram os jogadores que chegaram mais perto de balançar a rede.

Na volta para o segundo tempo, o panorama do jogo não mudou muito, mas as equipes se mostraram mais "soltas", com alternâncias e boas tramas.

Após uma disputa de bola pelo alto, Marcelo Benevenuto bateu com seu cotovelo direito involuntariamente no rosto de Digão e o zagueiro do Fluminense levou a pior, abrindo seu supercílio esquerdo. Ele recebeu atendimento médico na beira do campo e retornou para a partida.

Autuori trocou a posição de Danilo Barcelos e Guilherme Santos. E por muito pouco Guilherme não abriu o placar. Após receber em velocidade, nas costas da defesa, tocou por baixo do goleiro Muriel e a bola já se encaminhava para o gol quando Calegari, em alta velocidade, conseguiu dar um carrinho e salvar em cima da linha.

Aos 25 minutos, Honda fez boa jogada, invadiu a área e foi derrubado por Hudson: pênalti! Na cobrança, porém, Pedro Raúl pegou mal e mandou por cima do gol de Muriel.

Pouco depois, valeu a máxima do futebol de "quem não faz, leva". Passados apenas três minutos do pênalti desperdiçado, Michel Araújo, que havia entrado no lance anterior, aproveitou bate-e-rebate na entrada da área e bateu colocado, fazendo a alegria da torcida tricolor. Esse foi o primeiro gol dele com a camisa do Fluminense.

Tanto Odair Hellmann quanto Paulo Autuori aproveitaram o amistoso para fazer diversos testes no time. No lado alvinegro, por exemplo, houve a estreia do jovem atacante Matheus Babi, que estava no Macaé e foi contratado após o Campeonato Carioca.

Antes de a bola rolar para os profissionais, o Sub-23 do Fluminense encarou o Sub-20 do Botafogo e venceu por 1 a 0. Luiz Henrique foi o autor do gol do triunfo da equipe do técnico Marcão.

FLUMINENSE

Muriel, Calegari (Yuri Lima), Nino, Digão, Egídio; Hudson, Yago (Ganso), Dodi; Nenê (Michel Araújo), Marcos Paulo (Miguel), Evanílson (Caio Paulista). T.: Odair Hellmann

BOTAFOGO

Gatito (Diego Cavalieri); Barrandeguy, Marcelo, Kanu, Danilo Barcelos (Lecaros); Caio Alexandre (Luiz Otávio), Honda, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Luiz Fernando (Cícero); Pedro Raul (Matheus Babi). T.: Paulo Autuori

Estádio: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Juiz: João Ennio Sobral

Cartões amarelos: Nino, Nenê, Odair Hellmann (Fluminense); Bruno Nazário (Botafogo)

Gol: Michel Araújo, aos 28 minutos do segundo tempo