Messi na Inter de Milão é utopia, diz ex-diretor do Barcelona

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - "Certos discursos são uma utopia", afirmou nesta quinta-feira (9) à "Gazzetta dello Sport" o ex-diretor do Barcelona, Ariedo Braida, respondendo a afirmação do presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, de que não lhe parecia impossível ver Messi atuando no clube italiano.

"Me parece difícil imaginar Messi longe do Barcelona. Ele é o rei, indiscutivelmente. Chegou aqui quando garoto e todo mundo quer ele. Em minha opinião, certos discursos são uma utopia", afirmou Braida.

"Na vida, assim como no futebol, nunca se pode dizer nunca. Mas, mesmo com muito esforço, não vejo nenhuma razão para sua possível despedida. Ele e o Barça são perfeitos juntos".

Sobre sua qualidade, Ariedo ainda disse: "É o jogador mais forte do planeta. Ele está em primeiro lugar e o resto vem depois".