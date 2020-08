Messi faz golaço, e Barça disputará com Bayern vaga na semi da Champions

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Barcelona e Bayern de Munique dominaram seus adversários e avançaram às quartas de final da Champions League neste sábado (8). Os dois times irão se enfrentar na sexta-feira (14), em Lisboa, por uma vaga nas semifinais da competição.

O time espanhol eliminou o Napoli após vencê-lo por 3 a 1, enquanto os alemães golearam novamente o Chelsea, por 4 a 1.

No Camp Nou, o Barcelona levou um susto no começo, com direito a uma bola na trave dos italianos, mas desconstruiu logo o jogo do Napoli. O zagueiro francês Clément Lenglet escorou de cabeça, em cobrança de escanteio, para abrir o placar aos 10 minutos de partida.

Depois, brilhou a estrela de Lionel Messi. O argentino fez o segundo gol, aos 23, após enfileirar adversários na marcação, e sofreu o pênalti convertido em gol por Suárez aos 46. Ainda nos acréscimos do primeiro tempo, Insigne diminuiu para o Napoli. O primeiro jogo havia sido 1 a 1.

O Bayern de Munique entrou em campo neste sábado com mais tranquilidade, depois de ter superado o Chelsea por 3 a 0 no Stamford Bridge, na Inglaterra. Na metade do primeiro tempo, os bávaros já venciam por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Ivan Perisic. Tammy Abraham diminuiu para o Chelsea no final da etapa inicial. O Bayern ampliou, no segundo tempo, com Corentin Tolisso e Lewandowski.

Além do confronto entre Barcelona e Bayern de Munique, a briga por vagas nas semifinais está definida com Atalanta x PSG, RB Leipzig x Atlético Madrid e Manchester City x Lyon. Os dois últimos se garantiram nesta sexta (7).

O City avançou graças a uma atuação inspirada de Gabriel Jesus e, por outro lado, desastrosa do zagueiro francês Raphael Varane, do Real Madrid. Com assistência e gol do atacante brasileiro, o time inglês despachou os espanhóis por 2 a 1.

O Lyon despachou a Juventus, apesar de ter sido derrotado por 2 a 1. Cristiano Ronaldo marcou duas vezes para equipe de Turim, mas o time francês, que havia vencido por 1 a 0 em casa, selou a vaga por causa do gol marcado como visitante.

A eliminação da campeã italiana nas oitavas da Champions desencadeou neste sábado a demissão do técnico Maurizio Sarri, 61, e a contratação do ex-jogador Andrea Pirlo, 41.

Em meio à pandemia de Covid-19, as quartas, semis e final serão decididas em jogos únicos, realizados entre os dias 12 e 23 de agosto em Lisboa.

Confrontos das quartas de final

12/8, quarta-feira - 16h Atalanta x PSG

13/8, quinta-feira - 16h RB Leipzig x Atlético Madrid

14/8, sexta-feira - 16h Barcelona x Bayern de Munique

15h/8, sábado - 16h Manchester City x Lyon