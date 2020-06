Mesmo sem torcida, homem invade o campo em goleada do Barcelona sobre o Mallorca

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é porque o jogo tem portões fechados que não há a possibilidade de torcedores terem acesso ao estádio. Pelo menos foi o que mostrou a partida do Barcelona neste sábado (13), no primeiro compromisso do time catalão desde a paralisação de LaLiga por conta da Covid-19.

A equipe de Lionel Messi vencia o Mallorca por 2 a 0, fora de casa, quando, aos 7 minutos do segundo tempo, um homem com uma camisa da seleção argentina, sem máscara e com nome e número de Messi nas costas, invadiu o gramado e forçou a interrupção da partida.

O invasor ainda teve tempo de tirar uma selfie com o lateral esquerdo titular do Barcelona, Jordi Alba, antes de ser retirado por seguranças do estádio Son Moix, estes sim com máscaras e luvas para a retirada do intruso.

Vale lembrar que a volta do Campeonato Espanhol durante a pandemia, assim como ocorre nos Campeonatos Alemão e Português, não permite a entrada de torcedores nos jogos como medida para evitar o contágio.

Além dos portões fechados para torcida, a entrada de profissionais da imprensa também é limitada, a fim de evitar aglomerações nos ambientes internos dos estádios.

Os gols da vitória do Barcelona foram marcados por Arturo Vidal, Martin Braithwaite -que anotou seu primeiro com a camisa do clube-, Jordi Alba e Lionel Messi, que fechou a goleada por 4 a 0 anotando seu 20º na atual temporada, ampliando sua marca na liderança da artilharia da liga.

Com o triunfo, a equipe do técnico Quique Setién foi a 61 pontos e abriu cinco para o vice-líder Real Madrid, que entra em campo neste domingo (14), contra o Eibar.