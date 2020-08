Mercedes renova contrato e Bottas vai correr pela equipe até final de 2021

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe Mercedes anunciou nesta quinta-feira (6) a renovação do contrato do piloto Valtteri Bottas por mais um ano na Fórmula 1.

O finlandês vai disputar corridas pela equipe até, pelo menos, o final da temporada de 2021, como anunciou o comunicado do grupo.

"Estou muito orgulhoso de representar essa grande equipe e a estrela de três pontas em nossa jornada juntos novamente no próximo ano", disse o piloto.

Ele complementou afirmando que os últimos anos foram de aprendizado e crescimento em diversos aspectos e que, agora, está "mais forte" do que já esteve, mas que sempre pode melhorar.

O anúncio também foi feito nas suas redes sociais. "Muito feliz e orgulhoso de informar que assinei e correrei com a Mercedes no próximo ano", escreveu na legenda de uma foto em frente ao seu carro.

"Desde que me apaixonei pela F-1 quando criança, meu sonho é ser campeão do mundo. Estou na luta pelo título este ano e ficar na Mercedes me coloca na melhor posição possível para competir por ele no próximo ano", contou.

Bottas é o segundo colocado no campeonato de pilotos, com 58 pontos. Ele está atrás do atual campeão e colega de equipe, Lewis Hamilton, e seus 88 pontos.

O piloto acredita que pode tirar a diferença nos próximos circuitos e assumir a liderança da disputa. "Estou determinado a voltar forte neste fim de semana na mesma pista", disse, se referindo ao GP do 70º Aniversário, em Silverstone, neste domingo (9).

A renovação também agradou à chefia da Mercedes. Toto Wolff, que comanda a equipe, disse que a permanência de Bottas é um passo importante do futuro na categoria.

"Valtteri é um cara direto e trabalhador que tem um bom relacionamento com toda a equipe -incluindo seu companheiro de equipe, o que não é algo óbvio quando os dois pilotos estão lutando pelo campeonato", disse Wolff.