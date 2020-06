Megan Rapinoe desiste de campeonato nos EUA por temor ao coronavírus

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atual melhor jogadora do mundo, Megan Rapinoe, do OL Reign dos Estados Unidos, se recusou a disputar a Challenge Cup, da NWSL (Liga norte-americana feminina) por temor ao coronavírus.

"Megan nos informou que decidiu não jogar. Como todos os jogadores da NWSL, ela teve a opção de participar, mas entendemos e respeitamos sua decisão", disse Bill Predmore, executivo-chefe da equipe do Rapinoe, OL Reign.

Christen Press e Tobin Heath, outras duas atletas da seleção norte-americana, também deixaram o campeonato,

A NWSL que começa no próximo sábado (27), no Estado de Utah, com portões fechados, será a primeira liga nos Estados Unidos a retomar as atividades.

O Orlando Pride, time da jogadora brasileira Marta, anunciou nesta terça-feira (23) que iria se retirar do campeonato, após seis jogadoras e quatro funcionários testarem positivo para a covid-19.