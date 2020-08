Max Verstappen vence o GP dos 70 anos da F-1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O inesperado aconteceu e as dominantes Mercedes foram batidas em Silverstone, na Inglaterra, neste domingo (9). O feito coube a Max Verstappen, que aliou um planejamento que começou ainda no sábado e foi completado com velocidade e consistência durante a prova.

A corrida deste domingo comemora os 70 anos do primeiro GP de Fórmula 1, que aconteceu no mesmo autódromo de Silverstone em 1950.

O segundo lugar ficou com Lewis Hamilton, que passou o companheiro Valtteri Bottas nas voltas finais.

Esta é a primeira vez desde o início da temporada de 2020 que a Mercedes é derrotada.

Hamilton não ganhou, mas viu sua vantagem como líder do campeonato subir. O destaque negativo mais uma vez coube a Sebastian Vettel, que rodou logo depois da largada e terminou em 12º lugar.

Ainda na primeira parte da corrida, Verstappen estava em terceiro e se aproximava das Mercedes quando ouviu uma orientação dos boxes da Red Bull para não apertar tanto o ritmo mesmo estando com pneus em boas condições. O holandês respondeu: "não vou ficar pilotando como minha vó".

Ele se manteve perto de Hamilton e Bottas e ganhou a posição quando os dois pararam para trocar pneus. Depois, manteve a velocidade, abrindo vantagem para se manter à frente das Mercedes.

Hamilton parou nos boxes nas voltas finais e voltou para a pista com o carro mais veloz. O inglês conseguiu passar Charles Leclerc da Ferrari e o companheiro de equipe, mas Verstappen tinha boa vantagem.

Verstappen se deu bem porque largou com pneus duros - usou esse composto nos treinos. Além disso, sua Red Bull gastava menos os pneus. Esta vantagem, aliada à qualidade do piloto holandês, permitiu que houvesse um equilíbrio com as Mercedes.

"Não esperava", disse, depois da corrida, o holandês de 22 anos, que conquistou a nona vitória de sua carreira na F-1. Verstappen terminou a prova com mais de 11 segundos à frente de Hamilton.

Vettel vai mal outra vez Excluído da Ferrari antes mesmo da primeira corrida desta temporada, Sebastian Vettel chegou a Inglaterra duas semanas atrás negociando com a Racing Point. Mas o desempenho nas duas provas não encorajou nenhum chefe de equipe a dar uma vaga a ele. Neste final de semana, o piloto alemão ficou fora do Q3 e largou somente na 11ª posição.

O que era ruim piorou logo na primeira curva. Vettel rodou sozinho ao passar sobre a zebra e caiu para a última posição. Com um começo tão ruim, terminou a prova somente na 12ª posição. As duas corridas em finais de semana consecutivos na Inglaterra terminavam arranhando a reputação do tetracampeão.

No domingo passado, no GP da Inglaterra, Vettel foi somente 10º lugar enquanto Leclerc subiu ao pódio na terceira posição.

Classificação final do GP dos 70 Anos

1 - Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2 - Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

3 - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

4 - Charles Leclerc (MON/Ferrari)

5 - Alexander Albon (TAI/Red Bull)

6 - Lance Stroll (CAN/Racing Point)

7 - Nico Hulkenberg (ALE/Racing Point)

8 - Esteban Ocon (FRA/Renault)

9 - Lando Norris (ING/McLaren)

10 - Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri)

11 - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso)

12 - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

13 - Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren)

14 - Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

15 - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo)

16 - Romain Grosjean (FRA/Haas)

17 - Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)

18 - George Russell (ING/Williams)

19 - Nicholas Latifi (CAN/Williams)

Não completou - Kevin Magnussen (DIN/Haas)