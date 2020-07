Marinho reage a comentário racista que o associou a senzala

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alvo de um comentário racista em uma rádio de São Paulo, o atacante Marinho, do Santos, usou sua conta no Instagram na manhã desta sexta-feira (31) para protestar.

Fabio Benedetti, chef de cozinha e integrante da equipe do Estádio 97, programa da rádio Energia 97, foi questionado sobre o que falaria para o jogador após ele ter sido expulso na partida que eliminou o Santos no Campeonato Paulista. "Eu vou falar assim: 'Você é burro, você está na senzala, você vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez'", afirmou o comentarista.

Marinho foi expulso ainda no primeiro tempo da derrota do Santos para a Ponte Preta nesta quinta (30), pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O atacante fez o gol que deu a vantagem para sua equipe. Mas, após ficar com um a mais em campo, a Ponte virou o placar e venceu por 3 a 1.

"Eu te perdoo e perdoei por mensagem no insta, porém o tom de deboche ao falar que eu tinha que ir pra senzala não pegou bem. Tenho orgulho da minha cor, orgulho de onde vim, você é pai e ensine teus filhos a ser diferente de você em pensamento! Quero que você se retrate e que isso não se repita nunca mais, nem comigo nem com ninguém! Eu luto pela causa! Contra preconceito e qualquer outro tipo de descriminação, seja ela racial ou não!", escreveu Marinho em uma postagem de foto em que está ao lado da filha Alicia, 4.

Ele também publicou vídeo em que chora ao comentar a ofensa. "Quando acontece com a gente, a gente sente mais. Por isso brigo pela causa, porque quando passamos na pele é horrível. E não podemos deixar isso passar. Eu sei quem eu sou, sei o valor que tenho. E aí, eu fico pensando, porque antigamente eu não tinha voz ativa, aí passavam despercebidas todas essas coisas [...] E a Justiça não pune esses caras preconceituosos, vermes", disse.

Em suas redes sociais, Benedetti disse que está completamente arrependido e que jamais poderia ter usado a palavra "senzala". Durante a transmissão do jogo, ele já havia pedido desculpas pelo termo. "Já entrei em contato com o Marinho para me desculpar e gostaria de tornar público o meu arrependimento", escreveu.

A rádio Energia 97 ainda não se pronunciou sobre o caso.