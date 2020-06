Marcelo marca, celebra de joelhos e Real vence na volta ao Espanhol

STJ coloca Wilson Lima no centro de investigação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu retorno à disputa do Campeonato Espanhol após 97 dias, o Real Madrid teve facilidade para vencer o Eibar por 3 a 1, neste domingo (14), no estádio Alfredo di Stéfano.

Os gols da equipe de Zinedine Zidane foram marcados por Toni Kroos, Sergio Ramos e Marcelo, todos no primeiro tempo. O Eibar descontou na etapa final com Bigas.

Na celebração de seu gol, o terceiro do Real, o lateral esquerdo brasileiro se ajoelhou e levantou o punho direito, em gesto que remete às manifestações antirracistas que tomaram conta do mundo, e especialmente dos Estados Unidos, após a morte de George Floyd, homem negro de 46 anos assassinado por um policial branco em Mineápolis.

O Real Madrid mandou seu jogo no Alfredo di Stéfano, pequena arena que fica no centro de treinamento do clube, em razão das reformas de modernização do Santiago Bernabéu.

Com o triunfo sobre o Eibar, o time de Zidane foi a 59 pontos e assim se mantém na cola do líder Barcelona. Apenas dois pontos separam os rivais na luta pelo título espanhol.