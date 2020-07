Maratona de Chicago é cancelada, e 2020 pode terminar sem principais provas de 42 km

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Penúltima Majors ainda confirmada em 2020, a Maratona de Chicago anunciou seu cancelamento nesta segunda-feira (13), devido à pandemia do novo coronavírus.

“Nos últimos 42 anos, corredores, voluntários, espectadores e membros da comunidade foram às ruas de Chicago para apoiar uns aos outros e tornar um esporte individual em uma experiência coletiva”, escreveu a organização do evento no Instagram.

“Ainda que esperássemos mais uma vez encher os 42 km de nossa cidade em 11 de outubro, a saúde a segurança de todos participando e apoiando o evento é nossa maior prioridade.”

De acordo com a publicação, os inscritos nas diferentes modalidades poderão receber reembolso ou garantir sua participação nas edições de 2021, 2022 ou 2023.

Com o cancelamento da prova em Chicago, o circuito das Majors –as seis principais maratonas do mundo– pode chegar ao fim de 2020 tendo a realização apenas da competição em Tóquio, no mês março (esta, no entanto, foi realizada apenas com atletas de elite).

Boston, em abril, além de Berlim, em setembro, e Nova York, em novembro, foram anuladas devido à pandemia. A esperança está na competição de Londres, marcada para 4 de outubro –a prova originalmente ocorreria em abril.

A realização das corridas de rua de maneira geral segue incerta. Após a anulação da Maratona de Nova York, especialistas em saúde pública afirmaram que grandes eventos, em especial aqueles que levam a aglomerações, continuarão sendo arriscados até que haja uma vacina contra a Covid-19, segundo o New York Times.

A MARATONA DE CHICAGO

A edição de 2019 da prova na cidade americana foi marcante, com a quebra do recorde feminino por Brigid Kosgei. A competição, inclusive, é a que os corredores participam para obter seus RPs (recordes pessoais). Isso, claro, dentro dos Estados Unidos, uma vez que Londres e Berlim também são conhecidas por verem recordes mundiais.

A cidade do centro-oeste americano ganhou essa fama por seu clima ameno e percurso plano. Entre os 10 melhores tempos das mulheres na história da maratona, 2 foram lá conquistados. Chicago, no entanto, não figura no top 10 masculino.

E se o clima varia entre ameno e frio , a população de Chicago faz uma recepção calorosa. Metade dos moradores da cidade, 1,5 milhão, costumam ir para a rua acompanhar a maratona.