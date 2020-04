Maratona de Berlim é adiada devido ao coronavírus; prova seria em setembro

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Os organizadores da Maratona de Berlim divulgaram o adiamento da prova devido ao novo coronavírus e a exigência do governo alemão de proibir aglomerações com mais de 5 mil pessoas até pelo menos o dia 24 de outubro deste ano. A prova estava marcada para ocorrer no dia 27 de setembro.

Em nota, os promotores da Maratona de Berlim informaram que "agora, lidaremos com as consequências da proibição oficial de nossos eventos, coordenaremos as etapas adicionais e informaremos o mais breve possível". Na postagem, os organizadores, que ainda não divulgaram a nova data, também disseram que apesar das circunstâncias, "iremos permanecer fortes juntos".

De acordo com os dados do Instituto Robert Koch, a referência no país para os estudos sobre o coronavírus, a Alemanha já registrou 143.457 casos de Covid-19 até agora, com 4.598 mortes causadas pela doença.