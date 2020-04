'Maior contratação que eu fiz foi o Paulinho', diz Andrés Sanchez

A vida por um fio na porta de hospital em Manaus

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Andrés Sanchez, presidente do Corinthians, surpreendeu ao afirmar que a maior contratação que fez em suas gestões como presidente do clube foi a de Paulinho. O atual mandatário alvinegro recordou que o custo foi muito baixo comparado ao retorno técnico e financeiro proporcionado pelo atleta, que ainda nutre um grande carinho pelo time paulista.

"O Ronaldo está em outro patamar. Mas a maior contratação foi a do Paulinho, pelo retorno técnico, financeiro e de demonstração de amor ao Corinthians. Ele veio praticamente de graça do Bragantino. Fomos até alvo de piadas. O pessoal dizia, na época, que tínhamos alguma coisa com o Bragantino. No fim, ele rendeu muito tecnicamente e foi a maior venda da história do Corinthians à época, superando o Willian. Só foi superado recentemente, com a venda do Pedrinho", declarou em entrevista à Fox Sports, nesta quinta-feira (23).

A DECEPÇÃO

Na opinião de Andrés Sanchez, a contratação que mais decepcionou foi a de Adriano. Isto porque o dirigente entende que o ex-atacante ainda poderia entregar algum tempo de alto rendimento quando foi contratado em 2011. De qualquer forma, Andrés não deixa de agradecer ao Imperador por um dos gols mais importantes do título brasileiro de 2011, na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG.

"A maior decepção em termos de contratação foi o Adriano. Ele poderia render mais cinco ou seis anos, mas, por diversos fatores, não rendeu aqui no Corinthians. Apesar de ter feito um gol muito importante para o nosso título", recordou.

ALEXANDRE PATO

Outro assunto tratado por Andrés Sanchez foi a polêmica contratação de Alexandre Pato. O mandatário admitiu que ele esperava mais, mas, neste caso, se mostrou mais conformado com a passagem de pouco brilho do atacante pelo Corinthians.

"A contratação do Pato é um modelo que muitos clubes aqui no Brasil estão fazendo hoje. A gente pagou caro, fez uma aposta alta. Mas ele teve problemas com ele mesmo, com o clube. Essas coisas acontecem no futebol. Não tem o que fazer", finalizou.

TIAGO NUNES

Andrés voltou a garantir a permanência do treinador Tiago Nunes. O mandatário declarou que o risco de demissão do técnico é zero. O dirigente afirmou que os resultados até agora são ruins, mas destacou que a oscilação já era esperada quando o novo comandante foi contratado.

"Ele está fazendo um ótimo trabalho tecnicamente, mas os resultados são péssimos. A culpa é dele, da diretoria, dos jogadores. Mas tem que acertar isso urgentemente. Risco zero de o Tiago Nunes ser mandado embora. A gente tem visto o trabalho dele no dia a dia e é muito bom. A gente sabia que esse início de trabalho ia oscilar para cima, para baixo. Nós fizemos ótimos jogos contra Santos e contra Guaraní (PAR), por exemplo. E fizemos jogos ruins", declarou.

Ele disse ainda que não há um prazo para que o Corinthians aguarde os resultados de Tiago Nunes. O presidente elogiou os métodos de trabalho do treinador e afirmou que o dia a dia é o principal fator que influencia em uma decisão de demissão ou não.

"Não tem um prazo para o treinador. Tem que ver o dia a dia, como os jogadores estão reagindo, como o treinador está trabalhando. Mas não tem um prazo[...]. No estudo e no dia a dia de treino, o Tiago Nunes é muito parecido com o Mano. O treino do Tiago Nunes é dos melhores que eu vi nos últimos vinte anos"