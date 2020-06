Macron quer volta rápida do futebol, diz presidente da federação francesa

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, afirmou que o presidente da França, Emmanuel Macron, deseja que o futebol seja retomado rapidamente no país.

Em entrevista ao L'Equipe, Le Graet revelou que estudos serão feitos para que a retomada do futebol francês aconteça o mais rápido possível, desde que se tenha total segurança diante da pandemia de coronavírus.

Macron, segundo Le Graet informou ao veículo, deseja também a presença de torcedores nos estádios.

"Ele [Macron] está muito atualizado com as notícias e quer garantir que o futebol seja retomado rapidamente e com os espectadores. Ele consultará especialistas médicos e, se a epidemia de coronavírus continuar diminuindo, espero que, desde os primeiros jogos, haja público nos estádios", disse ele.

O presidente da federação, no entanto, assegurou que o futebol não volta enquanto as autoridades não considerarem a prática adequada.

"Há uma chance de a epidemia da covid-19 continuar a diminuir. Se não for o caso, entenderei muito bem que isso não é possível", completou ele, que decidiu encerrar o Campeonato Francês de forma precoce ainda em abril.