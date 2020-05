Luxemburgo vai fazer live em rede social com torcedores do Palmeiras

Caso Kimberly : amor bandido no caminho de um sonho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, criou uma maneira para se aproximar dos torcedores. A cada 50 mil seguidores que conquistar em suas redes sociais, ele vai promover uma live exclusiva com um fã. O comandante já tem utilizado a internet para manter o contato com jogadores e funcionários do clube.

"Nesse momento em que não temos tido jogos de futebol, ficamos distantes, e é importante essa aproximação entre torcedor, técnico e jogadores. E através do meu Instagram, os torcedores vão ter a possibilidade de ter contato comigo, e até uma live comigo. Como seria? Hoje tenho cerca de 280 mil seguidores. Se chegarmos a 300 mil seguidores, vou fazer live com um torcedor, 350 mil outra live, 400 mil, outra. Vai ser um momento em que vou poder conversar, o torcedor poder conversar comigo, perguntar e falar sobre tudo aquilo que ele pensa", disse Luxemburgo.

O treinador já concedeu uma entrevista coletiva por conferência neste período de pandemia pelo novo coronavírus. Ainda não há uma previsão de quando as competições serão retomadas em São Paulo. O Palmeiras disputava o Campeonato Paulista e a Copa Libertadores.