Luxemburgo joga para encerrar "superioridade" do Corinthians sobre Palmeiras no dérbi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras garantiu vaga para a final do Campeonato Paulista, superando a campanha do ano passado. Porém, o técnico Vanderlei Luxemburgo já está com total atenção para o confronto da próxima quarta-feira (05), quando o time alviverde encara o Corinthians no jogo de ida da final do torneio estadual. Para o comandante, o confronto será fundamental para acabar com a "superioridade" do rival.

"Essa é uma final que o Palmeiras está há 12 anos sem ganhar e e que entrar para a história do clube. Agora é clássico. Adversário difícil, que vem tendo uma superioridade em cima do Palmeiras, essas coisas acabam. O adversário tem a proposta de ser tetracampeão e nós de sairmos da fila. Que ganhe a melhor equipe", afirmou o treinador.

A fala de Luxemburgo tem muita relação com os números recentes do Palmeiras contra o rival, um dos maiores incômodos de parte da torcida do Palmeiras nos últimos anos. O clube alviverde não vence o Corinthians há quatro clássicos., sendo que a última vitória foi em 2018, pelo Brasileiro. De lá pra cá dois, foram dois empates e duas derrotas.

Soma-se a isso o fato de o time ter vencido apenas dois dos últimos 12 dérbis realizados, uma marca negativa que é constantemente lembrada a cada novo embate entre os dois "gigantes" brasileiros.

Entre os dez tropeços do Palmeiras, está a derrota para o Corinthians no jogo de volta da final do Campeonato Paulista de 2018, resultado que levou para as cobranças de pênaltis e que teve como vitorioso o grupo alvinegro.

O primeiro dérbi será no dia 5, quarta-feira, no estádio do Corinthians, enquanto o jogo decisivo acontecerá no dia 8, sábado, desta vez no Allianz Parque.