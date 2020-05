Luxemburgo elogia elenco do Palmeiras em corte de salário e detalha treino remoto

O maior inimigo de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo fez elogios aos jogadores do Palmeiras em uma entrevista divulgada pelo clube alviverde nesta segunda-feira (4). O comandante palmeirense disse que o clube mostrou maturidade para entender o corte de 25% do salário em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Fizemos várias vezes videoconferência com os jogadores, para os jogadores saberem tudo o que o Palmeiras está fazendo. Mostrou que o Palmeiras está muito maduro", disse Luxemburgo.

"Os jogadores entenderam o momento difícil do clube, sabendo que os funcionários podiam ser sacrificados. O presidente teve uma decisão inteligente. Todos nós participamos. Agora vamos ter outras", completou o treinador.

Luxemburgo também frisou que o centro de treinamento do Palmeiras seguirá fechado por tempo indeterminado. Os jogadores palmeirenses irão treinar em casa, com horário marcado, e mandarão vídeos à comissão técnica.

"Nós temos de buscar soluções para o problema de treinamento. Jogadores não podem ir ao CT, ainda não está liberado. Só vamos voltar quando os órgãos públicos liberarem", ressaltou o técnico.

"Vamos treinar os jogadores, sim. Eles não vão ficar sem treino. Vamos onde eles estão. Vamos fazer um treinamento ministrado para eles, com um profissional mostrando para eles, sendo filmado pela TV Palmeiras, e o jogador gravando aquilo que ele está fazendo", disse Luxemburgo.