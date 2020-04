Luxemburgo aproveita pausa para estudar futuros adversários do Palmeiras

Socorro aos mais pobres é vital para conter coronavírus no Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Como consequência da pandemia do novo coronavírus, o Palmeiras concedeu férias para seus profissionais no início do mês. Ainda assim, o técnico Vanderlei Luxemburgo não consegue se desligar totalmente do futebol. Isolado em sua casa, o treinador tem aproveitado o tempo para estudar mais sobre a modalidade e analisar futuros adversários do alviverde.

Nos últimos dias, o comandante aproveitou para ver vídeos de jogos de equipes que o Palmeiras deve enfrentar. As partidas disputadas até a pausa nos torneios servem como base para os estudos. Nesta temporada, o Palmeiras disputa o Campeonato Paulista, a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.

Para cumprir as normas da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), o treinador não tem feito reuniões profissionais com os jogadores nos últimos dias. Antes do período de férias entrar em vigor, Luxemburgo chegou a enviar uma mensagem para todo o elenco para transmitir algumas recomendações e cuidados com a saúde e a preparação física.

Ainda não há uma previsão de quando as competições serão retomadas. Teoricamente, o Palmeiras volta a treinar na Academia no fim deste mês. O time estava na liderança do Grupo B, da Libertadores, com seis pontos, e enfrentaria o Bolívar pela terceira rodada. Já no Estadual, a equipe era a segunda colocada da Chave B, com 19 pontos e uma vitória a menos do que o líder Santo André. A próxima jornada teria o clássico com o Corinthians.