Ligas inglesa e italiana aprovam data de retorno dos campeonatos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os clubes do Campeonato Inglês, paralisado no dia 13 de março por causa da pandemia da Covid-19, aprovaram que ele volte a ser disputado em 17 de junho, com portões fechados e seguindo o protocolo sanitário estabelecido, como já ocorre na Bundesliga.

A decisão foi tomada em reunião nesta quinta (28) e depende da aprovação das autoridades de saúde britânicas para ser oficializada. Na quarta (27), já havia sido aprovada a possibilidade de realizar treinamentos com contato físico entre os atletas.

A Premier League deverá retornar com dois jogos pendentes na tabela: Manchester City x Arsenal e Aston Villa x Sheffield United.

Em seguida, em 19, 20 e 21 de junho, o Campeonato Inglês seguiria a partir da 30ª rodada. Faltam nove rodadas e 92 jogos para o fim da competição. A ideia é finalizá-la até o início de agosto.

O Liverpool, que lidera com 82 pontos, contra 57 do Manchester City, está muito perto do título nacional.

Até agora, 12 pessoas entre atletas e demais funcionários dos clubes da elite inglesa tiveram resultados positivos para Covid-19 e precisaram se isolar por ao menos sete dias, segundo a BBC. Ao todo, foram feitos 2.752 testes.

Os exames continuarão sendo realizados duas vezes por semana.

O anúncio da data de retorno do Campeonato Italiano foi feito pelo governo, na figura do ministro do esporte, Vincenzo Spadafora. Ele comunicou que a Série A voltará no dia 20 de junho, também sob as mesmas restrições de público e cuidados de saúde que as demais grandes ligas nacionais adotam.

A 12 rodadas do fim da competição, a Juventus lidera com 63 pontos, um à frente da Lazio.

Já a Copa da Itália voltará ainda antes, no dia 13 de junho, com a partida de volta das semifinais. A decisão será disputada no dia 17. Napoli, Internazionale, Juventus e Milan estão no torneio.

O governo espanhol autorizou o retorno da principal liga nacional na semana de 8 de junho, enquanto a Alemanha já vê a bola rolar desde o dia 16 de maio.

Entre os principais campeonatos do continente, só a França decidiu encerrar a sua temporada em meio à pandemia. O PSG, de Neymar, ficou com o título.