Liga dos Campeões será concluída durante agosto em Lisboa, diz imprensa espanhola

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga dos Campeões será concluída com jogos únicos a partir das quartas de final, realizados durante agosto em Lisboa, informam jornais espanhóis, como o Marca e o AS. De acordo com as publicações, o plano foi aprovado pelo comitê executivo da Uefa, que deve confirmar a mudança em entrevista ainda nesta quarta (17).

Segundo o plano aprovado, que havia sido adiantado pela Reuters, a competição, suspensa em março devido à pandemia do novo coronavírus, será retomada com os jogos de volta que restam para completar as oitavas de final. Eles serão disputados nos locais programados, no dia 8 de agosto.

Então, a partir de 12 de agosto, jogos únicos das quartas de final serão disputados em Lisboa em quatro dias consecutivos, com as semifinais ocorrendo em 18 e 19 de agosto e a final, em 23 de agosto na capital portuguesa.

O plano permite uma conclusão mais rápida da temporada do que o tradicional formato, com partidas de ida e volta, em casa e fora.

Ainda segundo a imprensa, os jogos ocorrerão nos dois maiores estádios de Lisboa, o José Alvalade e o Estádio da Luz, que receberá a decisão.

Ainda estão pendentes nas oitavas de final os seguintes confrontos: Manchester City x Real Madrid; Barcelona x Napoli; Bayern x Chelsea e Juventus x Olympique de Marselha.

As seguintes equipes já estão classificadas para as quartas de final: RB Leipzig, Atalanta, PSG e Atlético de Madri.