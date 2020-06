Lewis Hamilton participa de protesto antirracista em Londres

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O hexacampeão da F-1 Lewis Hamilton foi às ruas de Londres neste domingo (21) para participar de manifestações contra o racismo.

O inglês de 35 anos, único piloto negro na principal categoria do automobilismo, se juntou aos manifestantes que protestam desde a morte de George Floyd, americano negro que morreu após ser sufocado por um policial branco em Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio.

"Fui ao Hyde Park para a manifestação pacífica e fiquei muito orgulhoso de ver pessoalmente tanta gente de todas as raças e origens apoiando o movimento", ele escreveu em suas redes sociais. "Estou confiante de que a mudança virá, mas não podemos parar agora."

Hamilton tem sido bastante ativo na atual onda de manifestações, embalada pelo lema "Black Lives Matter" (vidas negras importam) em todo o mundo. Nos últimos dias, ele anunciou a criação de uma comissão de diversidade no automobilismo, com o objetivo de promover a inclusão de jovens negros em postos relacionados à ciência do esporte.

Recentemente, o inglês cobrou que a F-1 e seus colegas de categoria se posicionassem de maneira mais firme no combate ao preconceito racial.