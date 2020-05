Lewis Hamilton cogitou aposentadoria durante paralisação da F1 por pandemia

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Lewis Hamilton disse que cogitou anunciar sua aposentadoria durante a paralisação das corridas de Fórmula 1 por causa da pandemia do novo coronavírus. Em vídeo divulgado no canal oficial da Mercedes no YouTube, o campeão britânico falou sobre suas dúvidas.

"Eu tenho dias [na quarentena] em que acordo e não me sinto motivado a treinar. Eu penso: 'Meu Deus, para onde estamos indo? O que vem a seguir? Será que eu deveria continuar correndo?'. Eu penso tudo isso, e depois de uma hora, ou qualquer que seja o tempo, passa. Eu amo o que eu faço. Por que eu consideraria não continuar?"

Seguindo a deixa de sua confissão, Hamilton falou sobre a importância da saúde mental durante o período de isolamento. "É sobre se sentir bem consigo mesmo. Sobre encontrar uma maneira de amar a si mesmo. Você precisa se sentir confortável na sua própria companhia", comentou.

Eu tenho gastado o meu tempo comigo mesmo, aprendendo a me apreciar melhor, reconhecer as coisas que eu faço bem, mas também as coisas em que não sou tão bom. Está tudo bem. Não preciso ser tão duro comigo mesmo"

"Se não estamos trabalhando em nós mesmos durante estes dias [de isolamento], o que estamos fazendo? Estamos desperdiçando tempo", refletiu ainda. "Nada vai ser dado de bandeja para nós. Temos que ir atrás do que queremos, e temos que querer mais do que os outros".