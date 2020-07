Lesão de Hudson pode fazer Odair testar novo esquema no Fluminense

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A lesão do volante Hudson deixou uma pulga atrás da orelha de Odair Hellmann no Fluminense. O técnico terá a chance de testar um novo formato tático em sua equipe no amistoso contra o Botafogo no sábado (1º), às 17h, no estádio Nilton Santos.

Sem seu capitão, o treinador pode optar por uma substituição simples e escalar Yuri, reserva da posição, em sua vaga. Como Dodi e Yago, que vêm sendo titulares, são jogadores mais dinâmicos, essa é a opção mais viável para manter a formatação tática —que ainda está em testes.

Se quiser tornar o time mais ofensivo para corrigir os problemas no ataque, que marcou apenas três gols nos últimos sete jogos, o comandante tricolor tem muitas opções que vivem bom momento.

Odair pode, por exemplo, dar espaço para a entrada de Michel Araújo, que marcou o gol da vitória no primeiro amistoso contra o rival alvinegro. O uruguaio tem recebido mais minutos desde a volta dos campeonatos e agrada bastante ao torcedor, além de ter boa avaliação da comissão técnica.

Além dele, na posição, o Fluminense conta ainda com o jovem Miguel, que corre por fora, e Paulo Henrique Ganso. O técnico, entretanto, não é muito favorável à ideia de começar uma partida com o camisa 10 ao lado de Nenê, que é o artilheiro do time em 2020, com nove gols, e por ora segue titular.

Odair Hellmann também tem a opção de retomar o esquema que utilizava antes da paralisação por conta do novo coronavírus, quando a equipe atuava com três atacantes. Para isso, terá o ponta Wellington Silva à disposição.

O jogador de 29 anos renovará contrato com o Fluminense por mais dois anos e está recuperado da Covid-19. Caio Paulista, que costuma ter chances com o treinador, é a outra opção, uma vez que Fernando Pacheco também está lesionado e só volta no Brasileirão.

Por enquanto, o técnico fará mais testes no tempo disponível para treinamentos, algo que pedia muito desde o início do ano. Outra opção, bem remota, é usar Marcos Paulo como um armador. A alternativa já foi tentada antes, mas acabou não sendo repetida.

O Campeonato Brasileiro começa em 8 de agosto, mas o Fluminense enfrenta o Grêmio no dia seguinte, fora de casa, em sua estreia. Até lá, o clube tricolor terá tempo para recuperar os lesionados Matheus Ferraz, Hudson e Fred —que realizou cirurgia no olho esquerdo.

Já a Copa do Brasil, na qual o time tricolor está em desvantagem na terceira fase, contra o Figueirense, deverá voltar apenas no fim de agosto. O Fluminense perdeu a primeira partida por 1 a 0 e precisa vencer no jogo de volta, no Rio de Janeiro, para garantir a classificação.