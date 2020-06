Leonardo confirma saídas de Cavani e Thiago Silva do PSG

CPI da saúde segue caminho do dinheiro e tempo escurece

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O diretor esportivo do PSG, o brasileiro Leonardo, confirmou as saídas dos jogadores Thiago Silva e Cavani do clube, que devem ocorrer até o final da Liga dos Campeões.

Em entrevista ao "Le Journal du Dimanche", Leonardo afirmou que "foi uma decisão muito difícil" e enalteceu os dois atletas. "São jogadores que marcaram a história do clube", disse.

"A gente sempre se pergunta se é preciso continuar o caminho juntos, ou se é melhor evitar um ano a mais. As histórias foram muito bonitas. Mas sim, chegamos ao fim", acrescentou.

Ainda segundo Leonardo, "era preciso tomar uma decisão lógica, mesmo a nível econômico, onde olhamos para a geração que chega. Pode ser que a gente se engane, não sei. Nunca existe um momento perfeito".

No entanto, a maneira jurídica para que a saída dos dois ocorra até o fim de agosto não foi definida pelo dirigente.