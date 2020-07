Léo testa positivo para o novo coronavírus e desfalca o Cruzeiro no Mineiro

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro informou, na noite deste sábado (25), que o zagueiro Léo não estará em campo na partida contra a URT, que ocorre neste domingo (26), às 11h (de Brasília), no Mineirão. O jogador testou positivo novamente para Covid-19 e não tem condições de atuar na partida que marca a volta do Campeonato Mineiro 2020 em meio à pandemia do novo coronavírus.

Ele está assintomático, de acordo com o departamento médico cruzeirense. É a segunda vez que ele aparece com um teste positivo da doença.

A assessoria de imprensa do clube explicou, por meio de nota oficial, que o atleta contraiu novamente a Covid-19: "O Cruzeiro Esporte Clube informa que o atleta Léo está fora da partida contra a URT, marcada para este domingo, por testar positivo no exame de Covid-19".

A ausência do defensor no duelo é uma determinação do protocolo feito entre Federação Mineira de Futebol e clubes: "A decisão pela retirada do jogador da delegação respeita os protocolos estabelecidos pela Federação Mineira de Futebol, que exige a exclusão de atletas que apresentem resultados positivos ou inconclusivos nos exames de controle".

Esta é a segunda vez que o zagueiro Léo tem um teste positivo para o novo coronavírus. O jogador havia recebido um teste positivo para a doenaça em 4 de junho passado. Na ocasião, ele também estava assintomático. Ele foi, à época, o terceiro jogador do elenco a sofrer com a doença. Vinícius Popó e Jean já haviam recebido a mesma notícia.