Leilão com craques do futebol será realizado para ajudar afetados pela pandemia

A Federação Paulista de Futebol (FPF) vai realizar um leilão beneficente, a partir deste domingo (14), com objetos e serviços doados por craques e personalidades do futebol brasileiro para ajudar jogadores e árbitros que estão passando por dificuldades durante a pandemia do novo coronavírus.

De acordo com o Sistema Globo, Neymar, Zico, Gabigol, Marta, Gabriel Jesus, Kaká, Raí são alguns que aderiram ao movimentos e vão doar pertences pessoais. Além disso, para participar é necessário acessar o link https://leilaofpf.com.br/ e o lance mínimo para todas as peças e experiências, independentemente do valor real delas, é de R$ 150.

O valor arrecadado será doado metade para jogadores e árbitros filiados à FPF que recebem até dois salários mínimos e a outra metade para duas ONGs que têm trabalhos em comunidades.