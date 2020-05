LeBron James pensou em jogar pela NFL em 2011 e teve oferta dos Cowboys

Caetano, Marcelo Ramos, Anitta e o ‘difícil começo’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - LeBron James quase trocou o basquete pelo futebol americano, segundo assumiu ele próprio em entrevista ao podcast Uninterrupted. O craque contou que, em 2011, enquanto a NBA estava em um impasse de negociações monetárias que impediu a realização de jogos por 161 dias, ele treinou para entrar na NFL.

Maverick Carter, parceiro de negócios do jogador, ainda disse que o Dallas Cowboys, um dos times mais famosos da liga de futebol americano, estava interessado em contratar LeBron.

O craque do basquete acabou decidindo esperar pelo retorno da NBA, é claro, mas ele contou que mandou emoldurar a oferta de contrato de Jerry Jones, dono do Cowboys, e pendurá-la na parede do seu escritório.

LeBron admite que até hoje tem sonhos em que é jogador de futebol americano. "O jogo nunca começa nos meus sonhos, o que é estranho. Eu sempre estou no vestiário, ou dando entrevistas, ou falando com os torcedores, mas nunca jogando", contou.