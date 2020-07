Juventus vence e é campeã italiana pela nona vez seguida

A “delação” que recoloca Wilson Lima no centro do escândalo dos respiradores

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Juventus venceu a Sampdoria por 2 a 0 neste domingo (26) e conquistou o seu nono Campeonato Italiano consecutivo. Os gols foram marcados por Cristiano Ronaldo, no primeiro tempo, e por Bernardeschi, no segundo.

Com o resultado, a equipe de Maurizio Sarri foi aos 83 pontos e, com apenas duas rodadas faltando para o fim do torneio, não pode mais ser alcançada pela segunda colocada, a Internazionale, que tem 76.

Com 34 títulos, a equipe de Turim é a maior vencedora da história da liga nacional mas o domínio atual, iniciado em 2012, não tem paralelo no futebol italiano. Nunca um clube venceu o campeonato nacional nove vezes consecutivas.

Os mais próximos foram os times que ganharam cinco vezes seguidas: a própria Juventus (campeã de 1931 a 1035), o Torino (vencedor entre 1943 e 1950, mas as temporadas 1944 e 1945 não aconteceram por causa da II Guerra Mundial) e a Internazionale (de 2006 a 2010).

Com a definição do campeão, muito pouco resta em disputa na Série A. Três dos quatro classificados para a próxima Champions League estão definidos. Além da Juventus, estão garantidos Atalanta e Internazionale, segundo e terceiro colocados, respectivamente. A Lazio é a favorita para ficar com a última vaga.

SPAL e Brescia já estão rebaixados. Lecce e Genoa disputam para não serem o terceiro time a cair de divisão. O monopólio da Juventus no país faz com que a prioridade seja cada vez mais a Champions League.

No próximo dia 7, faz a partida de volta das oitavas de final, em casa, contra o Lyon (FRA). No primeiro confronto, a vitória foi dos franceses por 1 a 0. Quem passar, enfrenta o Manchester City (ING) ou Real Madrid (ESP) nas quartas.

Foi por causa do título europeu que a diretoria aceitou investir 100 milhões de euros (R$ 600 milhões em valores atuais) para tirar Cristiano Ronaldo de Madri em 2018.

A Juventus tem dois troféus do torneio (1985 e 1996), chegou duas vezes à final nos últimos cinco anos, mas perdeu: para o Barcelona em 2015 e Real Madrid em 2017.