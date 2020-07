Juventus leva virada da Udinese e adia conquista do Italiano

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Juventus só precisava de uma vitória nesta quinta-feira (23) para garantir o nono título consecutivo do Campeonato Italiano, mas foi atrapalhada pela Udinese, que bateu a equipe de Cristiano Ronaldo por 2 a 1.

Fora de casa, a Velha Senhora chegou a abrir o placar com De Ligt, contudo, viu o time de Udine virar com Nestorovski e Fofana, com direito a gol nos acréscimos, o que adiou o grito de campeão dos bianconeros.

A três rodadas do final da competição, a Juve lidera com 80 pontos, seis à frente da vice-líder Atalanta. Se vencesse a Udinese, a Juventus não seria mais ultrapassada —poderia empatar em pontos com a Atalanta, mas teria vantagem no confronto direto.

A Udinese, por sua vez, briga contra o rebaixamento e soma 39 pontos, na 15ª colocação.

Na partida, a Juventus abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo. O zagueiro De Ligt ficou com rebatida da zaga e bateu rasteiro no canto direito de Musso.

O empate dos donos da casa veio no começo da segunda etapa. Aos seis minutos, Nestorovski aproveitou cruzamento da esquerda para completar de peixinho.

Depois da igualdade, a Juventus se lançou mais ao ataque, mas Cristiano Ronaldo chutou duas vezes para fora, enquanto Dybala parou em Musso.

Já nos acréscimos, Fofana virou o jogo para a Udinese. Após dividida no campo de defesa, o volante saiu em disparada, passou por De Ligt e chutou na saída de Szczesny em grande jogada individual.

As duas equipes voltam a jogar no domingo (26). A Juventus receberá a Sampdoria no jogo que pode valer a taça, enquanto a Udinese visitará o Cagliari.