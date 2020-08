Juventus demite Maurizio Sarri após eliminação da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maurizio Sarri não é mais técnico da Juventus. O clube confirmou neste sábado (8) a demissão do treinador, um dia depois da eliminação do time na Liga dos Campeões.

Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Lyon no jogo de vota das oitavas de final do torneio, a equipe caiu por conta do critério dos gols marcados fora de casa. Cristiano Ronaldo marcou os dois gols na partida desta sexta-feira.

Em nota, a Juve agradeceu a Sarri pelo trabalho. "O clube gostaria de agradecer ao treinador por ter escrito uma nova página na história da Juventus ao vencer o 9º italiano consecutivo, o ápice de uma jornada pessoal que o levou a escalar todas as categorias do futebol italiano".

Sarri chegou ao clube italiano em junho de 2019 após deixar o Chelsea, da Inglaterra, e assinou um contrato de três anos. Disputou quatro competições com a Juve: a liga italiana, a Copa da Itália, a Supercopa da Itália e a Liga dos Campeões. Destes quatro torneios, só venceu um: a liga italiana.

O jornal italiano "Gazzetta dello Sport", que antecipou a demissão de Sarri, coloca três possíveis nomes na mesa para substituí-lo. O mais forte é Simone Inzaghi, que comanda a Lazio desde 2016. Caso não seja possível, a equipe poderia buscar nomes mais badalados, como Zinedine Zidane, do Real Madrid, e Maurício Pochettino, atualmente sem clube.