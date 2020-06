Justiça derruba decisão e libera retomada de treinos e torneios no Rio

Sobre eventual operação da PF em Manaus

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A suspensão da liminar que impedia a flexibilização da quarentena proposta pelo governo do estado e pela prefeitura da capital do Rio de Janeiro tem impacto direto no esporte. Agora, os treinos dos clubes de futebol poderão acontecer normalmente, com os devidos cuidados sanitários.

A liminar havia sido imposta na noite de segunda-feira (8) pela 7ª Vara da Fazenda Pública. Mas nesta terça (9), o presidente do TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro), o desembargador Claudio de Mello Tavares, concedeu a liminar e viabiliza as decisões da prefeitura e do governo do estado.

No planejamento gradual adotado pelo prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), nesta primeira fase, a utilização de centros de treinamentos já está liberada. No caso das competições, vão poder acontecer sem a presença de público já a partir da segunda etapa.

Já o decreto do governador Wilson Witzel (PSC) autoriza "atividades esportivas de alto rendimento, desde que sem público e com os devidos protocolos de higienização".

Com exceção do Fluminense, clube que se mostra contrário ao retorno do futebol, os demais integrantes da Série A do Campeonato Carioca já retomaram atividades ou se preparam para tal movimentação. Segundo Crivella, no próximo dia 17 haverá uma avaliação quanto à retomada do Estadual.