Jornal francês elege Zidane melhor técnico, à frente de Klopp e Guardiola

O técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, foi considerado o melhor técnico do mundo pelo jornal francês L'Equipe, superando Pep Guardiola (Manchester City) e Jurgen Klopp (Liverpool) na lista, que leva em consideração a carreira recente dos treinadores.

De acordo com o jornal, as três conquistas da Liga dos Campeões colocam o treinador em vantagem em relação aos demais candidatos ao posto. A publicação ainda cita o título desta temporada do Campeonato Espanhol como uma indicação de que Zidane mantém o trabalho em alto nível.

"Atualmente, o título de melhor treinador de clubes do mundo está sendo disputado entre Zinedine Zidane, Jürgen Klopp e Pep Guardiola. Mas, pelo seu histórico desde 2016 e pelo título na Liga um ano após o seu retorno, o francês, sem dúvida, merece a coroa", diz o jornal.

Na comparação, o L´Equipe destaca que Zidane tem menos experiência na profissão do que Guardiola e Klopp, mas teve mais êxito, principalmente na Liga dos Campeões.

Além disso, o jornal destaca que o Real Madrid, nos últimos cinco anos, desembolsou uma quantia menor de dinheiro em reforços para formar o time, o que evidencia ainda mais a competência do francês.

De volta ao Real Madrid, Zidane busca a quarta conquista como técnico da Liga dos Campeões. Nas oitavas, o time merengue enfrenta justamente o Manchester City, de Guardiola, que venceu por 2 a 1 a ida na Espanha. O duelo de volta será realizado às 16h (de Brasília) de sexta-feira (7), na Inglaterra. Atual campeão, o Liverpool de Klopp foi eliminado.