Jornal diz que Inglês pode voltar em junho; organização não confirma

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paralisado desde a metade de março por conta da pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Inglês poderá ser reiniciado no dia 12 de junho.

É o que afirma o jornal britânico The Sun, que informou que a retomada da Premier League depende apenas do aval do governo.

Para que isto aconteça, os diretores dos clubes que disputam o campeonato, após reuniões virtuais, definiram o dia 18 de maio como data para que os treinos sejam recomeçados.

Outra ideia dos dirigentes é realizar os jogos em campos neutros, longe de áreas mais atingidas pela pandemia - e com portões fechados. Novas reuniões ainda serão feitas.

A organização da Premier League, em comunicado, citou a existência das reuniões, mas não confirmou a ideia de uma data.

"A prioridade da Premier League é a saúde e a segurança de jogadores, treinadores, gerentes, funcionários do clube, torcedores e toda a comunidade", diz o comunicado, que ainda informa que os clubes "só voltarão a treinar e jogar com orientação do governo, autorização de médicos especializados e após consulta com jogadores e dirigentes".

Caminhando para se tornar o país europeu mais afetado pelo coronavírus, o Reino Unido registrou 739 novas mortes nas últimas 24 horas. Com o novo balanço, o total de óbitos desde o início da pandemia é de 27.510. São mais de 170 mil pessoas infectadas.