Jogo entre Vasco e Macaé é adiado após confusão de decretos de Crivella

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O jogo entre Vasco e Macaé, que aconteceria neste domingo (21), às 16h, em São Januário (RJ), foi adiado para quarta-feira (24), no mesmo local, às 21h15, após as confusões de decretos do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Outra partida adiada e que também aconteceria neste domingo às 15h45 foi Madureira x Resende, em Conselheiro Galvão, na Zona Norte do Rio, que passou para quinta (25), às 15h, no mesmo local.

Toda a confusão se iniciou na tarde de hoje quando Crivella baixou um decreto no Diário Oficial suspendendo todas as competições esportivas até o próximo dia 25. Tão logo tal publicação foi feita, Vasco e Ferj passaram a estudar a possibilidade de transferir a partida para o município de Saquarema (RJ). Foi quando um segundo decreto surgiu, com uma correção que indicava que tais medidas só valiam para os jogos de Botafogo e Fluminense.

A mudança de decreto fez com que a Globo desistisse de transmitir a partida em todas as suas plataformas, alegando que a primeira medida havia desmobilizado sua equipe.

Vale lembrar que todas as medidas de segurança seguem para a partida de quarta, incluindo os portões fechados. A exigência é que se cumpram as regras do protocolo "Jogo Seguro", elaborado pela Ferj em conjunto com os departamentos médicos dos clubes.