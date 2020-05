Jogo beneficente reúne Tiger Woods, Mickelson, Tom Brady e Manning

O lockdown e as lições do juiz Ronnie Frank Stone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os golfistas Phil Mickelson, 49, e Tiger Woods, 44, vão fazer uma partida beneficente de golfe com os quarterbacks (lançadores) campeões do Super Bowl, a final do futebol americano, Tom Brady, 42, e Peyton Manning, 44.

O evento, marcado para o próximo dia 24 em Hobe Sound, na Flórida, tem como objetivo, segundo os organizadores, dar uma diversão para o público que deseja ver esporte ao vivo.

Os quatro participantes farão doação conjunta de US$ 10 milhões (R$ 58,3 milhões) para o combate ao novo coronavírus.

A competição será de equipes, com Woods e Manning enfrentando Mickelson e Brady.

Woods é ganhador de 15 majors (torneios considerados os mais importantes do circuito), enquanto Mickelson venceu cinco vezes.

Tom Brady deixou o New England Patriots, onde ganhou o Super Bowl seis vezes, para assinar contrato com o Tampa Bay Buccaneers. Peyton Manning jogou pela NFL por 18 anos, foi campeão do Super Bowl em duas e se aposentou em março de 2016.

As duas duplas se enfrentarão nos 18 buracos tradicionais de uma partida de golfe, mas em uma versão modificada, com tacadas alternadas em alguns deles.

A competição vai acontecer cerca de 20 dias antes da PGA (a associação que organiza o circuito internacional de golfe) retomar os torneios, interrompidos por causa da pandermia de coronavírus.