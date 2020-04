Jogadores precisarão treinar de máscara no retorno do futebol inglês

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno do futebol não será simples. Após a pandemia do novo coronavírus, clubes, jogadores e torcedores terão rotinas diferentes. E uma delas será treinar utilizando máscaras. Segundo a Sky Sports, isso está previsto no projeto para recomeçar o Campeonato Inglês.

As determinações fazem parte de um plano encabeçado pelo médico Mark Gillet. Além da utilização de máscara durante todas as atividades, os jogadores terão equipamentos de trabalho -como cones, GPS e chuteiras- desinfetados tão logo a atividade termine, precisarão estacionar os carros com distanciamento, terão os vestiários controlados e até mesmo o tempo dos treinos precisará respeitar uma limitação.

As orientações foram estabelecidas após conversa com médicos de Espanha e Alemanha, que seguirão rotinas semelhantes ao longo do período de retorno. Todos os jogadores passarão por testes de Covid-19 antes da retomada dos treinos e serão avaliados a cada dia.

As regras precisam ser aprovadas por clubes, jogadores e governo antes de entrarem em vigor.

Paralisado na 29ª rodada, o Campeonato Inglês tem o Liverpool na liderança com 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, segundo colocado.

Nos últimos dias, duas ligas importantes da Europa decidiram pelo encerramento prematuro dos jogos. O Campeonato Holandês e o Campeonato Francês não terão a disputa até o fim. Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha, até o momento, pretendem concluir seus respectivos calendários.