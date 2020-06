Jogador de futebol e amigo morrem enquanto nadavam em canal

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

O jogador de futebol, Jorge Sánchez, de apenas 17 anos, morreu afogado nesse sábado (20), juntamente com um amigo de 15 anos, em Badajoz, na Espanha.

Os jovens estavam no Canal de Orellana, quando acabaram desaparecendo na águas. Eles foram encontrado minutos depois já sem vida.

Jorge era considerado uma das promessas do futebol espanhol e estava se preparando para ingressas na equipe dos juvenis temporada 2020/2021 do time Las Palmas. O clube das Canárias lamentou a morte do rapaz: