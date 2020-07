Jô admite cansaço, celebra volta com gol e faz contas para possível título

Retomada das aulas no Amazonas é medida de alto risco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Jô reestreou pelo Corinthians como deixou o clube em 2017: com gol.

Mesmo fora de forma e com claras dificuldades de movimentação, o centroavante fez o segundo gol corintiano na vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino na noite desta quinta-feira (30), no Morumbi.

Com a classificação às semifinais do Campeonato Paulista garantida, pelas quais vai enfrentar o Mirassol em casa, Jô celebrou o gol no retorno ao Corinthians e admitiu que a parte física pesou nos 90 minutos.

"Fico feliz pela partida. Poder reestrear com gol é importante. A equipe está de parabéns pela partida, pela entrega. Agora são três passinhos para alcançar o título tão desejado", disse em entrevista ao Canal Premiere.

"Senti um pouco, mas é natural depois de quase sete meses sem jogar. Consegui aguentar os 90 minutos. O cansaço bateu no final, mas, quando se trata do Corinthians, a entrega tem de ser maior. Conseguimos fazer uma grande partida", completou.