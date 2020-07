Jesus se emociona em discurso de despedida e diz que Flamengo é imparável

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jorge Jesus se emocionou em seu discurso de adeus no Flamengo. Em almoço no Ninho do Urubu, o treinador elogiou o trabalho de todos e exaltou o clube.

"Vamos ver se eu consigo aguentar, porque sou muito sentimental. Vocês são um grupo maravilhoso, mas são um grupo maravilhoso porque vocês estão em um clube maravilhoso. Não é só os jogadores que contam, não é só o treinador que conta. (...) Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isso só se consegue com o trabalho de muita gente. Aqui está uma demonstração do que é e o que será este clube no futuro. Ninguém vai parar mais o Flamengo, porque o Flamengo é imparável".

O encontro reuniu integrantes da comissão técnica, atletas e funcionários do Ninho do Urubu. O churrasco teve roda de samba, comandada por Rafinha, e foi marcado pela emoção.

Após a confraternização, Jesus e os demais portugueses do estafe embarcaram para Lisboa. Eles assinarão com o Benfica pelos próximos três anos.

Sem treinador, o Flamengo busca um substituto no mercado da bola e mira nomes do continente europeu. A pandemia dificulta as tentativas da direção, que trabalha com calma para fazer a reposição.