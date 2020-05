Investigação sobre gestão do Cruzeiro avançou em alguns pontos, diz MP

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) afirmou, nesta quinta-feira (14), por meio de nota, que a investigação sobre os supostos crimes cometidos pela diretoria anterior do Cruzeiro tem avançado.

Junto à Polícia Civil do estado, o órgão avalia irregularidades na gestão liderada por Wagner Pires de Sá e Itair Machado desde maio do ano passado.

"As apurações estão em andamento por meio de Procedimento Investigatório Criminal instaurado no MPMG e de Inquérito Policial, conduzidos em sigilo. As investigações estão evoluindo e avançadas em alguns pontos. O foco tanto do MPMG como da Polícia Civil de Minas Gerais é a busca de provas de fatos que possam caracterizar a prática de crimes", explicou em comunicado.

A pandemia do novo coronavírus fez com que o trabalho do MPMG recuasse. A Prefeitura de Belo Horizonte determinou a paralisação das atividades em 19 de março. Desde então, as investigações tiveram um ritmo mais lento.