Internacional antecipa renovações para 'garantir o que tem' e evitar carência

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O time do Internacional segue treinando, mas continua sem saber quando voltará a jogar. Em meio à indefinição, a diretoria já começou a trabalhar em renovações de contrato no elenco principal. São oito atletas com contrato até dezembro. Mesmo que haja flexibilização em relação aos registros, o plano do clube é garantir o plantel atual.

A lista inclui atletas emprestados por outros clubes e vínculos diretos com o Inter.

A ideia se justifica pelo cenário financeiro. Sem dinheiro e lutando contra um déficit de R$ 34 milhões no primeiro trimestre da temporada, o Inter busca garantir o que já tem em casa.

Ou seja, não ter necessidade quantitativa para encerrar as disputas que (muito) provavelmente não terminarão em dezembro de 2020. E, claro, abrir a nova temporada com a base mantida.

Os jogadores com contrato até dezembro são: Rodinei, Saravia, Uendel, Rodrigo Lindoso, Rodrigo Dourado, D'Alessandro, Thiago Galhardo, Giuliano Fabbro, Netto e Gustagol.

Rodinei, Saravia e Gustagol estão emprestados por Flamengo, Porto e Corinthians, respectivamente. O atacante já teve 15% dos direitos econômicos adquiridos, conforme revelou o UOL Esporte.

As tratativas com Rodrigo Lindoso, Dourado e Thiago Galhardo já começaram. De todos, o antigo capitão, que está sem jogar há quase um ano, é o mais perto de assinar novo contrato. A ampliação do vínculo de Rodrigo Dourado deve ser por pelo menos mais três anos.

D'Alessandro é tratado como um caso especial. Nas recentes renovações, o argentino só topou conversar depois de encerrada a temporada. Já avisou que em 2020 vai ser assim de novo. Mas existe otimismo de que o camisa 10 permanecerá no clube.