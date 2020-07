Inter vê Yuri Alberto como "investimento" e cogita buscar mais um atacante

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional cogita contratar mais um atacante além de Yuri Alberto. O acerto encaminhado com o jogador do Santos, em fim de contrato, é tratado no estádio Beira-Rio como negócio de ocasião. Investimento a médio e longo prazo no mercado da bola. A chance de buscar outro nome para o ataque se justifica pela ideia de ter um nome mais experiente à disposição agora.

Aos 19 anos, Yuri Alberto vai assinar por cinco temporadas com o Inter. O clube gaúcho pediu ajuda a um investidor para bancar termos do acordo - especificamente os R$ 10 milhões a serem quitados em agosto, a título de luvas e direito de imagem antecipados.

Segundo apurou a reportagem, o Inter ainda olha as opções do mercado. O negócio com Yuri Alberto surgiu depois da saída de Gustagol, negociado pelo Corinthians com o Jeonbuk Motors, da Coreia do Sul, mas não impediu os dirigentes de continuar monitorando opções.

A ideia é contratar, se possível, um jogador mais experiente sem custos. Livre no mercado ou que consiga deixar o atual clube sem precisar de compensação. Os critérios tornam a busca mais difícil e, consequentemente, demorada. Em tese, Eduardo Coudet espera o possível reforço de ataque para o início do Campeonato Brasileiro, que tem começo previsto para agosto.

O Inter descartou a possibilidade de buscar Pedro Lucas, emprestado ao Figueirense, de volta. E ainda testa William Pottker no time titular. Mas a ideia é ter outro nome para vaga de Paolo Guerrero, dono absoluto da função.

Aos 36 anos, o centroavante deve ganhar uma espécie de sombra. Um jogador capaz de manter as características de jogo, mesmo quando o peruano não puder atuar. A projeção do Inter é ter outra peça semelhante, que poderia revezar-se no co,ando do ataque em meio à maratona de jogos.